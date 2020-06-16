Міжнародний аеропорт Київ скасував усі регулярні міжнародні пасажирські авіарейси.

Причиною стало продовження карантину в Києві.

Відповідне повідомлення аеропорт розмістив на свої сторінці у Facebook.

– Міжнародний аеропорт Київ не обслуговує регулярні міжнародні пасажирські рейси до 03.00 за місцевим часом, 17.06.2020 у зв’язку з продовженням дії карантину Covid-19 у місті Києві.

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Аеропорт просить пасажирів уважно стежити за розкладом рейсів та уточнювати інформацію у представників авіакомпаній.

Відновлення авіаперельотів

З 15 червня Україна відновила міжнародне авіасполучення.

З 15 червня готові приймати українців Велика Британія (карантин 14 днів), Албанія (без тестів на коронавірус), США (без тесту на Covid-19), Туреччина (тест на коронавірус після прибуття).