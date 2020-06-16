Чиновники повинні декларувати своє громадянство – Гройсман

Українські чиновники, які мають стосунок до управлінських процесів у державі на різних рівнях, повинні декларувати не тільки статки, як це робиться нині, а й громадянство.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Він нагадав, що вступаючи на посаду, кожен управлінець складає присягу служіння державі.

– І якщо є інше громадянство, постає питання – а чиїх інтересів притримуватиметься чиновник? Своєї держави чи іншої? Людина, яка працює на рідну державу, не може мати громадянство інших країн, – зазначив Володимир Гройсман.

Також Володимир Гройсман додав, що свого часу на посаді голови уряду він активно впроваджував систему електронного декларування. Відтак чиновники перестали приховувати своє майно.

– Чому ж чиновники сьогодні мають приховувати громадянство? Люди повинні знати і розуміти, кого вони обирають і кого призначають на ті чи інші посади. Це дасть можливість всім бути відкритими, – наголосив він.

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Крім того, Володимир Гройсман звернув увагу, що лише рядка громадянство в е-декларації – недостатньо. Адже можна вказати неправдиву інформацію.

Саме тому він наполягатиме на ухваленні закону про кримінальну відповідальність за неправдиві дані про громадянство. Оскільки наші чиновники повинні працювати в інтересах України, а не інших держав.

Володимир Гройсман підкреслив, що питання декларування громадянства з боку чиновників відтепер є не просто ідеєю або пропозицією до дискусії. Всі, хто проти цієї ідеї, – мають вийти і сказати, чому проти.

– Я звертатимусь до президента, парламенту, уряду – як суб’єктів законодавчої ініціативи – ухвалити такий закон, – наполіг Володимир Гройсман. – Це правильний крок щодо ставлення до людей. Я, особисто, пишаюся своїм українським громадянством.

Наразі в Україні триває дискусія щодо подвійного громадянства. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна повинна знайти збалансоване рішення цього питання.