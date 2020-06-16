Курс валют НБУ на 16 червня 2020 в Україні

Національний банк України на 16 червня 2020 року підвищив офіційний курс долара до 26,84 грн, а це на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Курс долара 15 червня становив 26, 7303 грн.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Однак щодо до євро гривня зміцнилася.
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- $1 – 26, 844 грн;
- €1 – 30, 2062 грн;
- 1 польський злотий – 6, 8101 грн;
- 10 російських рублів – 3, 8247 грн.
Транш від МВФ
12 червня Україна повністю отримала перший транш від МВФ у розмірі $2,1 млрд. Ці кошти після потрапляння до держбюджету, допоможуть державі подолати наслідки пандемії коронавірусу, а також забезпечити макрофінансову стабільність.
Загалом, завдяки першому траншу від МВФ, міжнародні резерви України збільшились до $28,7 млрд.