Курс валют НБУ на 16 червня 2020 в Україні

Національний банк України на 16 червня 2020 року підвищив офіційний курс долара до 26,84 грн, а це на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Курс долара 15 червня становив 26, 7303 грн.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Однак щодо до євро гривня зміцнилася.

Читайте: Україна очікує зростання економіки у другому півріччі

$1 – 26, 844 грн;

€1 – 30, 2062 грн;

1 польський злотий – 6, 8101 грн;

10 російських рублів – 3, 8247 грн.

Транш від МВФ

12 червня Україна повністю отримала перший транш від МВФ у розмірі $2,1 млрд. Ці кошти після потрапляння до держбюджету, допоможуть державі подолати наслідки пандемії коронавірусу, а також забезпечити макрофінансову стабільність.

Загалом, завдяки першому траншу від МВФ, міжнародні резерви України збільшились до $28,7 млрд.