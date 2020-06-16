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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар знову виріс – курс валют на 16 червня

Національний банк України на 16 червня 2020 року підвищив офіційний курс долара до 26,84 грн, а це на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Курс долара  15 червня становив 26, 7303 грн.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Однак щодо до євро гривня зміцнилася.

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  • $1 – 26, 844 грн;
  • €1 – 30, 2062 грн;
  • 1 польський злотий – 6, 8101 грн;
  • 10 російських рублів – 3, 8247 грн.

Курс валют НБУ на 16 червня 2020 в Україні

Транш від МВФ 

12 червня Україна повністю отримала перший транш від МВФ у розмірі $2,1 млрд. Ці кошти після потрапляння до держбюджету, допоможуть державі подолати наслідки пандемії коронавірусу, а також забезпечити макрофінансову стабільність.

Загалом, завдяки першому траншу від МВФ, міжнародні резерви України збільшились до $28,7 млрд.

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