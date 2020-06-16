У жителів анексованого Криму не було вибору відмовитися від отримання російського паспорта.

Таку заяву оприлюднило МЗС України.

У відомстві зазначили, що українці погоджувалися на примусову паспортизацію, щоб не втратити своє майно, житло, а також права на працевлаштування, медицину, пенсію та допомогу.

У МЗС додали, що без паспорта РФ людину могли примусово депортувати і заборонити в’їзд на півострів.

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Крім того, можливість відмовитися від громадянства РФ була жорстко обмежена кількістю відповідних центрів і дуже коротких термінів прийому заяв.

У зв’язку з цим МЗС вважає, що наявність російського паспорта у кримчан не є підставою для втрати українського громадянства.

Також в МЗС нагадали про указ президента РФ Володимира Путіна, в якому громадяни України позбавляються можливості володіти землею в Криму.

– Нав’язана паспортизація є елементом системного тиску російської окупаційної адміністрації на громадян України, заздалегідь спланованим і цинічно реалізованим, – йдеться в заяві МЗС.

Примусова паспортизація кримчан почалася після анексії Росією півострова навесні 2014 року. Парламент визнав 20 лютого 2014 року датою початку окупації Криму російськими військами.

Влада України не визнає автоматичного або примусового присвоєння російського громадянства кримчанам.