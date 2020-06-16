Захворюваність на коронавірус в Україні станом на 16 червня тримається на високому рівні. За минулу добу захворіли ще 666 людей, загальна кількість хворих сягнула 32 476.
За весь період епідемії померло 912 хворих, а за добу — 11. Повністю вилікувалися від коронавірусу 14 528 пацієнтів — 275 за добу.
Найбільше нових випадків Covid-19 зафіксовано у Львівській області – 139 пацієнтів. Також високий добовий приріст фіксується у Рівненській та Волинській областях – 104 та 61 відповідно.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов збільшення кількості хворих пояснює тим, що українці переплутали послаблення карантину з його скасуванням, тому не дотримуються рекомендацій МОЗ.
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У Києві кількість хворих за минулу добу суттєво зменшилась – захворіли 28 людей. Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 7, Деснянському – 5 та в Дніпровському – 4 випадки.
Загалом у столиці коронавірус підтвердили у 3 985 людей.
Зважаючи на продовження карантину в Києві, міжнародний аеропорт Київ скасував усі регулярні міжнародні пасажирські авіарейси.
– Міжнародний аеропорт Київ не обслуговує регулярні міжнародні пасажирські рейси до 03.00 за місцевим часом 17.06.2020 у зв’язку з продовженням дії карантину через Covid-19 у місті Києві, – повідомили у прес-службі.
Пасажирів попросили уважно стежити за розкладом рейсів та уточнювати інформацію у представників авіакомпаній.
Ситуація з проведенням ЗНО 2020
Тим часом в Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили, що для скасування зовнішнього незалежного оцінювання в Україні немає підстав.
Наразі проведення тестування заплановане на 25 червня, але якщо ситуація з коронавірусом погіршиться – вже з 17 серпня.
А у Мінфіні вже повідомили, як повернути гроші за пробне ЗНО, яке не відбулося через коронавірус.
Для отримання коштів абітурієнтам потрібно буде звернутися до регіонального відділення УЦОЯО і подати заяву, де вказати реквізити рахунку для отримання коштів.