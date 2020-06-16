Станом на 16 червня у Києві зафіксували 3 985 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, за добу – 28 нових.
За останню добу два пацієнти померли.
За добу захворіли:
- 17 жінок віком від 20 до 92 рокiв;
- 9 чоловікiв від 18 до 75 рокiв;
- 1 дівчинка, якій 9 років, і семирічний хлопчик.
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До лікарень міста госпіталізували двох пацієнтів.
Ситуація з коронавірусом у районах Києва:
- Печерський район – 482 хворих;
- Шевченківський район – 302 хворих;
- Солом’янський район – 367 хворих;
- Дніпровський район – 407 хворих;
- Святошинський район – 321 хворий;
- Деснянський район – 472 хворих;
- Подільський район – 280 хворих;
- Голосіївський район – 304 хворих;
- Оболонський район – 331 хворий;
- Дарницький район – 719 хворих.
Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
16 червня коронавірус в Україні підтверджено у 32 476 осіб. За добу додалося 666 пацієнтів. Добовий приріст нових випадків інфікування не падає.
Всього померло 912 осіб, а за добу — 11 осіб. Повністю вилікувалися від коронавірусу 14 528 пацієнтів — 275 за добу.