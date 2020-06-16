Станом на 16 червня у Києві зафіксували 3 985 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, за добу – 28 нових.

За останню добу два пацієнти померли.

За добу захворіли:

17 жінок віком від 20 до 92 рокiв;

9 чоловікiв від 18 до 75 рокiв;

1 дівчинка, якій 9 років, і семирічний хлопчик.

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До лікарень міста госпіталізували двох пацієнтів.

Ситуація з коронавірусом у районах Києва:

Печерський район – 482 хворих;

Шевченківський район – 302 хворих;

Солом’янський район – 367 хворих;

Дніпровський район – 407 хворих;

Святошинський район – 321 хворий;

Деснянський район – 472 хворих;

Подільський район – 280 хворих;

Голосіївський район – 304 хворих;

Оболонський район – 331 хворий;

Дарницький район – 719 хворих.

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

16 червня коронавірус в Україні підтверджено у 32 476 осіб. За добу додалося 666 пацієнтів. Добовий приріст нових випадків інфікування не падає.

Всього померло 912 осіб, а за добу — 11 осіб. Повністю вилікувалися від коронавірусу 14 528 пацієнтів — 275 за добу.