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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на 16 червня у Києві зафіксували 3 985 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, за добу – 28 нових.

За останню добу два пацієнти померли.

За добу захворіли:

  • 17 жінок віком від 20 до 92 рокiв;
  • 9 чоловікiв від 18 до 75 рокiв;
  • 1 дівчинка, якій 9 років, і семирічний хлопчик.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

До лікарень міста госпіталізували двох пацієнтів.

Ситуація з коронавірусом у районах Києва: 

  • Печерський район – 482 хворих;
  • Шевченківський район – 302 хворих;
  • Солом’янський район – 367 хворих;
  • Дніпровський район – 407 хворих;
  • Святошинський район – 321 хворий;
  • Деснянський район – 472 хворих;
  • Подільський район – 280 хворих;
  • Голосіївський район – 304 хворих;
  • Оболонський район – 331 хворий;
  • Дарницький район – 719 хворих.

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Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не чіпати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

16 червня коронавірус в Україні підтверджено у 32 476 осіб. За добу додалося 666 пацієнтів. Добовий приріст нових випадків інфікування не падає.

Всього померло 912 осіб, а за добу — 11 осіб. Повністю вилікувалися від коронавірусу 14 528 пацієнтів — 275 за добу.

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