Курс гривні на міжбанку падає четвертий день поспіль. У вівторок курс української валюти знизився до позначки 26,810 грн/$1, що на 2 копійки нижче, ніж у попередній робочий день.

За даними дилерів комерційних банків, котирування гривні на закритті торгів склали 26,80-26,82 грн/$1.

Минулого тижня підвищення нацвалюти спостерігалося тільки в середу. Загалом курс гривні за минулий тиждень просів на 16 копійок.

Курс гривні НБУ

Курс валют Національного банку України на 17 червня каже про те, що гривня зміцниться – до 26,74 грн/$1 з 26,84 грн/$1 напередодні.

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Прогноз курсу гривні на літо

Курс гривні влітку встановиться в межах 27 грн/1$, але можливі курсові коливання, прогнозує економіст Олексій Кущ.

Уже восени, за його прогнозом, можна буде спостерігати більш відчутні коливання курсу, коли почне відновлюватися ділова активність у бізнесі.