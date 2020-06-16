Конкурс на заміщення посади очільника Ощадбанку відбудеться 17 червня.

Серед претендентів, за кого зможе проголосувати наглядова рада – п’ять відомих українських банкірів.

Нинішній глава Ощадбанку Андрій Пишний, що займає цю посаду з 2014 року, від права на переобрання відмовився.

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Кандидати на посаду

Антон Тютюн – банкір, з 2010 року – заступник глави правління Ощадбанку. Стаж роботи у банківській сфері – майже 20 років.

Галина Пахачук – банкір, працювала у Міністерстві фінансів, зараз є заступником керівника Приватбанку.

Сергій Магдич – економіст, у 2002-2004 роках працював на керівних посадах в Приватбанку, потім перейшов до ПУМБ, де очолював регіональні відділення. З 2019 року – заступник глави правління ПУМБ – Першого українського міжнародного банку.

Геннадій Хелемський – банкір, очільник департаменту торгового фінансування Укргазбанку.

Сергій Наумов – економіст, працював на керівних посадах у таких банках, як ПУМБ, Райфайзен-Банк, Укрсиббанк, Правекс-Банк та Сбербанк Росії. У 2014 році створив та став главою правління Піреус Банку.

Закон про банки

21 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про банки в Україні. Документ передбачає комплекс якісних змін, спрямованих на вдосконалення діяльності банків.

Однак головним у законі стала заборона повернення на ринок колись збанкрутілих банків та відновлення прав власності націоналізованих банків.

Закон про внесення змін до банківської системи в Україні був однією із головних умов міжнародних кредиторів для продовження співпраці. Як заявив Зеленський, його ухвалення символізує зелене світло для мільярдів доларів інвестицій.

Джерело: Реалист