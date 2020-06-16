Рада підтримала законопроект, що захищає українських заробітчан

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект, який передбачає скасування такого виду ліцензування, як надання послуг із посередництва у працевлаштуванні за кордоном.
Таке рішення підтримали 248 народних депутатів.
Згідно із проектом закону, кошти за працевлаштування українців за кордоном сплачує тільки роботодавець.
Ухвалення закону №2365 допоможе побороти шахрайські схеми посередників, пояснює голова Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.
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Скільки українців працюють за кордоном
4 млн осіб виїжджають з України на роботу за кордоном, водночас 2,6-2,7 млн осіб працюють в інших країнах одночасно.
Загальний обсяг міграції може бути більшим, адже велика кількість українців виїжджає за кордон на тимчасову або сезонну роботу лише на частину року.
Україна входить до топ-10 рейтингу країн, з яких громадяни найчастіше стають міжнародними мігрантами.