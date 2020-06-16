Ранкове пленарне засідання Верховної Ради 17 червня традиційно розпочнеться о 10.00. Нардепи розглянуть низку законопроектів для голосування за них у першому та другому читанні.

У першому читанні парламентарі розглянуть законопроект №2098 Про ринок електричної енергії. Документ регламентує забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного житлового будинку.

Крім того, на порядку денному – проект закону Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин (№3318), його також розглянуть у першому читанні.

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Для розгляду у другому читанні заплановані проекти законів Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо планування використання земель, а також документ щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, яка виникла на оптовому ринку електричної енергії.

Також у плані – проект про спрощення досудового розслідування деяких кримінальних правопорушень (№3314).

Низка пропозицій будуть проголосовані для внесення до порядку денного сесії, серед них – документи про статус народного депутата України, про регламент роботи парламенту та про обрання голів та заступників Верховної Ради стосовно Юлії Світличної, Микити Потураєва, Павла Сушка.

Нардепи мають затвердити кандидатуру міністра енергетики та захисту довкілля. Про це заявив голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

На його думку, парламентарі мають вислухати звіт в. о. міністра Ольги Буславець та нарешті визначитися з постійним міністром.

Зокрема, нардеп відзначив, що робота Ольги Буславець на цій посаді не принесла користі сфері енергетики України.