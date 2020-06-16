Одеський активіст Сергій Стерненко написав на своїй сторінці у соцмережі, що вранці 16 червня йому зателефонував слідчий, повідомивши, що прокурор подав клопотання до Шевченківського райсуду Києва щодо зміни адреси відбування домашнього арешту з прописки у військовій частині в Одесі на місце фактичного проживання.

За його словами, це означає, що запобіжний захід зараз не зміниться – просто виправлять адресу.

Час засідання він дізнається сьогодні.

Стерненко наголосив, що після суду його захист подаватиме апеляцію щодо скасування запобіжного заходу.

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Раніше активіст повідомив, що голова Шевченківського суду пообіцяв перегляд вердикту, тому що ухвалу від 15 червня неможливо виконати.

Під Шевченківським райсудом Києва 15 червня сталися зіткнення поліції з активістами, які підтримують Сергія Стерненка. П’ятьох з них затримали і відпустили після складання адміністративних протоколів. Водночас у поліції визнали застосування сили співробітниками і пообіцяли провести службове розслідування. Його матеріали передадуть до ДБР.

Самого Стерненка звинувачують в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

Йдеться про напад на активіста у квітні 2018 року. Під час бійки він смертельно поранив одного з нападників.

15 червня суд відправив Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт терміном на два місяці.

Джерело: Сергій Стерненко

Фото: Сергій Стерненко