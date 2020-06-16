Справа Стерненка: суд змінив адресу домашнього арешту

Активіст Сергій Стерненко повідомив, що відбуватиме домашній арешт у Києві. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва, задовольнивши клопотання прокурора.

До цієї ухвали суду Стерненко мав відбувати домашній арешт у військовій частині в Одесі. Сам активіст заявляв, що не зможе цього зробити, бо його до частини не пустять.

Адвокати Стерненка не коментують рішення суду, поки не отримають копію ухвали.

Рішення про домашній арешт Стерненка на два місяці суд ухвалив 15 червня.

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Справа Стерненка

У 2018 році на колишнього лідера одеського осередку Правого сектора Стерненка тричі скоювали напади.

Останній призвів до того, що один із нападників Іван Кузнецов помер внаслідок смертельного поранення, якого завдав йому активіст.

Стерненко стверджує, що захищався, однак 11 червня йому вручили підозру в умисному вбивстві.

Стерненка підозрюють у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч.2 ККУ (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу).















Суд змінив адресу домашнього арешту Стерненка / 4 фотографии

Фото: Natasya Nagorna