Ситуація з інфляцією в Україні катастрофічна – Петрашко

В Україні склалася катастрофічна ситуація з інфляцією, вважає міністр економіки Ігор Петрашко.

– Макропрогноз, який став основою бюджету, передбачає інфляцію в районі 11%. Інфляція НБУ передбачалася на рівні 5-8-6%. У нас зараз склалася катастрофічна ситуація з інфляцією – це дуже погана тенденція.

Він зазначив, що сьогодні всі країни Євросоюзу і США також борються з цим фактом. Адже він вказує на падіння конкурентоспроможності і депресію щодо зарплатах для працівників.

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Міністр також додав, що для вирішення ситуації потрібно, щоб банки почали видавати кошти в економіку, щоб збільшилась пропозиція грошей.

Водночас він запевнив, що міністерство не планує переглядати макропрогноз, але ретельно моніторить ситуацію.

Тим часом, за інформацією Держстату, річна інфляція (знецінення грошей внаслідок перевищення грошової маси над обсягом товарів) в Україні сповільнилась до 1,7%.

Відповідно до прогнозів Нацбанку, у першому кварталі 2021 року інфляція тимчасово вийде за межі цільового діапазону, але згодом сповільниться до рівня середньострокової мети в 5% і залишиться на такому рівні.