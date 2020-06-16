16 червня у Києві зафіксували 3 985 підтверджених випадків коронавірусу. Кількість хворих збільшилась на 28 людей, двоє хворих померли.

Серед тих, що захворіли:

17 жінок віком від 20 до 92 рокiв;

9 чоловікiв від 18 до 75 рокiв;

1 дівчинка, якій 9 років, і семирічний хлопчик.

З ускладненнями від коронавірусу до лікарень столиці госпіталізували двох пацієнтів. Інші перебувать на самоізоляції, під контролем медиків.

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Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 7, Деснянському – 5, та в Дніпровському – 4 випадки.

За минулу добу у Києві зафіксували 3 956 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, за добу – 53 нових. Захворіли троє медиків, два пацієнти померло.

16 червня коронавірус в Україні підтверджено у 32 476 осіб. За добу 666 нових випадків.

Всього померло 912 осіб, а за добу — 11 осіб. Повністю вилікувалися від коронавірусу 14 528 пацієнтів — 275 за добу.