У поліцейському містечку під Києвом побудували нові сучасні кампуси для курсантів – ЗМІ

В Навчальному центрі Національної Академії внутрішніх справ у Віті-Поштовій завершується будівництво нових кампусів для курсантів поліції.

Вже з 1 вересня вони переїдуть з радянських казарм до гуртожитків європейського зразка із сучасними кімнатами, санвузлами та меблями. Про це розповів у сюжеті ТРК Київ Андрій Запотоцький, проректор НАВС.

– Вченою Радою ухвалено рішення побудувати на базі підрозділу Віти-Поштової таке автономне містечко, куди ми змогли би з часом перемістити всі курси. Автономне поліцейське містечко під Києвом має низку переваг. Перше: всі необхідні навчальні і тренувальні бази розташовані на одній локації. Місця вистачає – у власності Академії в селищі Віта-Поштова 85 гектарів землі. Тут вже є полігони, стрілецькі тири, спортивні майданчики, стадіони, зони для оздоровлення та дозвілля. Окрім курсантів навчання на базі Академії проходять і спецпризначенці – професійні правоохоронці, парамедики, кордівці, а для миротворців ООН Академія взагалі є єдиним сертифікованим центром підготовки. У нас є справжній вагон поїзду, літак, будинки, на яких відпрацьовуються певні тактичні навички, прийоми, штурми, звільнення заручників, процесуальні рішення, огляд місця події. Незабаром місць для моделювання ситуацій стане більше – йде будівництво стрілецького комплексу з унікальним трьохсотметровим тиром, шотхаусом і п’ятиповерховою вежею. Кожна її сторона має елементи, які моделюють захоплення різних типів будівель – балкони, вікна, пожежна драбина, – зазначив проректор.

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Одна з важливих переваг поліцейського містечка – автономність, йдеться в сюжеті.

– У нас є власна котельня, очисні споруди, свердловина. Якщо курсанти їдуть на практику, ми можемо, як то кажуть, поставити на фітіль гуртожиток, й таким чином, будемо економити електроенергію опалення і газ. Економії сприятимуть і нові гуртожитки, адже їх побудували за світовими стандартами енергоефективності, – розповів Андрій Запотоцький.

Проректор зазначив, що будівництво нових кампусів стало можливим завдяки державно-приватному партнерству, зокрема, з компанією Інтергал-Буд.

Національна академія внутрішніх справ є одним з найстаріших і найбільших в Україні навчальних закладів із підготовки правоохоронців. У НАВС навчається понад 15 тис. слухачів, курсантів і студентів.

Академія є членом Асоціації Європейських поліцейських коледжів, учасником Конференції керівників вищих навчальних закладів поліції країн Центральної та Східної Європи, підтримує робочі зв’язки з міжнародними організаціями, освітніми закладами та поліцейськими установами багатьох країн, а також забезпечує підготовку персоналу для миротворчих місій ООН.

Українські виші славляться у всьому світі та популярні серед студентів багатьох країн. Крім того, вони постійно потрапляють до світових рейтингів.

Зокрема, у 2020 році до рейтингу QS World University Rankings потрапили шість українських університетів.