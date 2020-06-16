Президент України Володимир Зеленський заявив про посилення міжнародних переговорів щодо співробітництва у придбанні вакцини від коронавірусу, коли вона буде винайдена.

Про це президент оголосив на нараді щодо боротьби з Сovid-19.

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– Україна повинна отримати доступ до вакцини на рівні з іншими країнами, як тільки вона буде виготовлена. У нас хороші відносини з Європейським Союзом. Уважно слідкуйте за розробками вакцини проти коронавірусу і тримайте Україну на порядку денному, – зазначив Володимир Зеленський.

Наразі вже чотири країни замовили вакцину від коронавірусу у компанії АstraZeneca на постачання 400 млн доз.

Італія, Франція, Німеччина та Нідерланди підписали контракт з британською компанію, яка займається розробкою вакцини разом із Оксфордським університетом. Випробування якої повинні закінчиться восени.

Саме після них АstraZeneca обіцяє надати перші 30 млн доз, до кінця 2020 року – 100 млн.

Ця вакцина вважається однією з найперспективніших у світі. Перша партія буде доступна лише для громадян Великої Британії. Також у компанії заявили, що вони працюють задля забезпечення широкого постачання вакцини у світі без прибутку під час пандемії Covid-19.