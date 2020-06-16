Wizz Air тимчасово переніс рейси в аеропорт Бориспіль

Авіакомпанія Wizz Air тимчасово перенесла сім завтрашніх рейсів в аеропорт Бориспіль.

Це пов’язано з карантином на території Києва та закриттям їх базового летовища у столичних Жулянах.

Вильоти та прильоти цих рейсів будуть з терміналу D.

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З головного аеропорту країни полетять рейси до:

Кракова;

Варшави;

Дортмунду;

Будапешту;

Меммінгену;

Таллінну;

Копенгагену;

Правила польотів з Борисполя

У термінал аеропорту Бориспіль пропускають лише пасажирів з посадковими талонами або квитком у паперовому чи електронному вигляді.

Для проводжаючих доступ на летовище заборонене.

Пасажири повинні бути у медичних масках та мати їх запас з розрахунку одна маска на три години подорожі. Також повинні мати одноразові рукавички та санітайзери.

Джерело: Бориспіль