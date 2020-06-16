PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Wizz Air тимчасово переніс рейси в аеропорт Бориспіль

Авіакомпанія Wizz Air тимчасово перенесла сім завтрашніх рейсів в аеропорт Бориспіль.

Це пов’язано з карантином на території Києва та закриттям їх базового летовища у столичних Жулянах.

Вильоти та прильоти цих рейсів будуть з терміналу D.

Читайте: Wizz Air та Belavia готові летіти: Україна відновлює авіасполучення з Європою

З головного аеропорту країни полетять рейси до:

  • Кракова;
  • Варшави;
  • Дортмунду;
  • Будапешту;
  • Меммінгену;
  • Таллінну;
  • Копенгагену;

Wizz Air тимчасово переніс рейси в аеропорт Бориспіль

Правила польотів з Борисполя

У термінал аеропорту Бориспіль пропускають лише пасажирів з посадковими талонами або квитком у паперовому чи електронному вигляді.

Для проводжаючих доступ на летовище заборонене.

Пасажири повинні  бути у медичних масках та мати їх запас з розрахунку одна маска на три години подорожі. Також повинні мати одноразові рукавички та санітайзери.

Джерело: Бориспіль

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка