16 червня о 10.00 розпочнеться ранкове пленарне засідання Верховної Ради, а на 16.00 заплановане вечірнє засідання.

У вівторок нардепи хочуть внести до порядку денного проект закону Про народовладдя через всеукраїнський референдум і документ, який продовжить до 1 січня 2021 року дію закону щодо лікування коронавірусу.

У першому читанні сьогодні розглянуть зміни до закону Про військовий обов’язок і військову службу, а також законопроекти Про захист трудових мігрантів і боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордоном.

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Також народні депутати розглянуть порядок призначення та звільнення членів Кабміну.

У другому читанні розглядатимуться зміни до Господарського кодексу.

Буде розглянуто і законопроект Про держпідтримку сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу.

15 червня український уряд представив програму діяльності. У документі йдеться, що падіння економіки країни в 2020 році може скласти 4-8% ВВП в порівнянні з минулим роком.

Світова економіка теж постраждає, але не так глобально. Падіння ВВП складе 3%.

В оновленій програмі розписані пріоритети і завдання кожного міністерства. Документ вже надійшов на розгляд до комітетів парламенту. Він буде вважатися схваленим після голосування у Верховній Раді.