PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Затори в Києві: яка ситуація на дорогах 16 червня (КАРТА)

Ввечері 16 червня у Києві затори частково скували центр міста та Окружну дорогу.

Ремонт доріг та кілька дорожньо-транспортних пригод зупинили ускладнили рух на Лівому березі у районі Харківського масиву.

Ускладнено рух на Дарницькому, Південному та Північному мостах, а також мосту Патона.

Читайте: Кличко сказав, коли почнеться будівництво метро на Троєщину

Згідно даних сервісу Google у тягнучках на Правому березі стоять проспекти:

  • Перемоги;
  • Любомира Гузара;
  • Валерія Лобановського;
  • Голосіївський проспект.

Затори в Києві: яка ситуація на дорогах 16 червня (КАРТА)

Ускладнено рух на всіх виїздах зі столиці.

Затори на Лівому березі 

На лівому березі Києва невеликий затор є на проспекті Миколи Бажана, Дарницькому шосе, проспекті Соборності.

Ускладнений рух на Броварському проспекті і вул. Братиславській.

Затори в Києві: яка ситуація на дорогах 16 червня (КАРТА)

скрін

Штрафи на дорогах

У столиці вже тиждень працює система відеофіксації перевищення швидкості автомобілістами. Більше 50 камер встановлені у різних куточках міста.

За перевищення швидкості водії отримуватимуть квитанції зі штрафами поштою.

Ціни штрафів за перевищення:

  • на 20 км/год – 255 грн;
  • на 50 км/год — 510 грн.

Так зафіксували більше тисячі порушень.

Джерело: Google

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка