Затори в Києві: яка ситуація на дорогах 16 червня (КАРТА)

Ввечері 16 червня у Києві затори частково скували центр міста та Окружну дорогу.

Ремонт доріг та кілька дорожньо-транспортних пригод зупинили ускладнили рух на Лівому березі у районі Харківського масиву.

Ускладнено рух на Дарницькому, Південному та Північному мостах, а також мосту Патона.

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Згідно даних сервісу Google у тягнучках на Правому березі стоять проспекти:

Перемоги;

Любомира Гузара;

Валерія Лобановського;

Голосіївський проспект.

Ускладнено рух на всіх виїздах зі столиці.

Затори на Лівому березі

На лівому березі Києва невеликий затор є на проспекті Миколи Бажана, Дарницькому шосе, проспекті Соборності.

Ускладнений рух на Броварському проспекті і вул. Братиславській.

Штрафи на дорогах

У столиці вже тиждень працює система відеофіксації перевищення швидкості автомобілістами. Більше 50 камер встановлені у різних куточках міста.

За перевищення швидкості водії отримуватимуть квитанції зі штрафами поштою.

Ціни штрафів за перевищення:

на 20 км/год – 255 грн;

на 50 км/год — 510 грн.

Так зафіксували більше тисячі порушень.

Джерело: Google