Затори в Києві: яка ситуація на дорогах 16 червня (КАРТА)

Ввечері 16 червня у Києві затори частково скували центр міста та Окружну дорогу.
Ремонт доріг та кілька дорожньо-транспортних пригод зупинили ускладнили рух на Лівому березі у районі Харківського масиву.
Ускладнено рух на Дарницькому, Південному та Північному мостах, а також мосту Патона.
Читайте: Кличко сказав, коли почнеться будівництво метро на Троєщину
Згідно даних сервісу Google у тягнучках на Правому березі стоять проспекти:
- Перемоги;
- Любомира Гузара;
- Валерія Лобановського;
- Голосіївський проспект.
Ускладнено рух на всіх виїздах зі столиці.
Затори на Лівому березі
На лівому березі Києва невеликий затор є на проспекті Миколи Бажана, Дарницькому шосе, проспекті Соборності.
Ускладнений рух на Броварському проспекті і вул. Братиславській.
Штрафи на дорогах
У столиці вже тиждень працює система відеофіксації перевищення швидкості автомобілістами. Більше 50 камер встановлені у різних куточках міста.
За перевищення швидкості водії отримуватимуть квитанції зі штрафами поштою.
Ціни штрафів за перевищення:
- на 20 км/год – 255 грн;
- на 50 км/год — 510 грн.
Так зафіксували більше тисячі порушень.