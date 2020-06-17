Станом на 17 червня коронавірус виявили у 33 234 людей. За минулу добу кількість хворих різко зросла на 758 випадків.

Всього від ускладнень померли 943 людини, за добу – 31. Повністю вилікувалися від коронавірусу 14 943 пацієнти, 415 – за добу.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Підтверджені випадки за віком:

0-17 років – 7%

18-29 років – 11%

30-49 років – 35%

50-69 років – 37%

70 + років – 9%

Загалом захворювання підтвердили у 2 445 дітей та 5 650 медиків. Госпіталізували 9 390 хворих, до апарату ШВЛ підключені 327 пацієнтів. На амбулаторному лікуванні перебувають 23 844 хворих. Серед одужавших 3 370 медпрацівників.

Поширення за областями:

Вінницька область — 1 500 випадків (+45);

Волинська область — 1 554 випадки (+55);

Дніпропетровська область — 1 012 випадків (+8);

Донецька область — 338 випадків (0);

Житомирська область — 1 147 випадків (+46);

Закарпатська область — 1 808 випадків (+82);

Запорізька область — 538 випадків (+7);

Івано-Франківська область — 1 849 випадків (40);

Кіровоградська область — 592 випадки (+2);

Київ — 4 026 випадків (+41);

Київська область — 2 078 випадків (+29);

Львівська область — 3 227 випадків (+155);

Луганська область — 66 випадків (+6);

Миколаївська область — 323 випадки (+2);

Одеська область — 1 158 випадків (+25);

Полтавська область — 281 випадок (+2);

Рівненська область — 2 499 випадок (+26);

Сумська область — 230 випадків (+2);

Тернопільська область — 1 510 випадків (+27);

Харківська область — 1 652 випадки (+57);

Херсонська область — 183 випадки (0);

Хмельницька область — 577 випадків (+17);

Чернівецька область — 4 082 випадки (+69);

Черкаська область — 564 випадки (+2);

Чернігівська область — 440 випадків (+13).

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Загалом проведено 517 995 тестувань методом ПЛР, методом ІФА — 97 935. Станом на ранок 17 червня до центру надійшло 1 136 повідомлень про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 74 653 повідомлення про підозру.

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

Львів – 21,74%

Київ – 21,33%

Чернівці – 21,16%

Івано-Франківськ – 20,75%

Рівне – 17,65%.

Протягом останніх кількох днів в Україні фіксують високий рівень захворюваності на Covid-19. Зокрема, 16 червня на коронавірус за добу захворіли 666 людей, а загальна кількість хворих становила 27 856.

Всього померло 912 хворих, повністю вилікувалися 14 528 пацієнтів. 15 червня за добу зафіксували 656 нових випадків коронавірусу.