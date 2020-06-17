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Факти / Україна

758 випадків за добу: в Україні різко зросла кількість хворих на Covid-19

Станом на 17 червня коронавірус виявили у 33 234 людей. За минулу добу кількість хворих різко зросла на  758 випадків.

Всього від ускладнень померли 943 людини, за добу – 31. Повністю вилікувалися від коронавірусу 14 943 пацієнти, 415 – за добу.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Підтверджені випадки за віком:

  • 0-17 років – 7%
  • 18-29 років – 11%
  • 30-49 років – 35%
  • 50-69 років – 37%
  • 70 + років – 9%

Загалом захворювання підтвердили у 2 445 дітей та 5 650 медиків. Госпіталізували 9 390 хворих, до апарату ШВЛ підключені 327 пацієнтів. На амбулаторному лікуванні перебувають 23 844 хворих. Серед одужавших 3 370 медпрацівників.

Поширення за областями: 

  • Вінницька область — 1 500 випадків (+45);
  • Волинська область — 1 554 випадки (+55);
  • Дніпропетровська область — 1 012 випадків (+8);
  • Донецька область — 338 випадків (0);
  • Житомирська область — 1 147 випадків (+46);
  • Закарпатська область — 1 808 випадків (+82);
  • Запорізька область — 538 випадків (+7);
  • Івано-Франківська область — 1 849 випадків (40);
  • Кіровоградська область — 592 випадки (+2);
  • Київ — 4 026 випадків (+41);
  • Київська область — 2 078 випадків (+29);
  • Львівська область — 3 227 випадків (+155);
  • Луганська область — 66 випадків (+6);
  • Миколаївська область — 323 випадки (+2);
  • Одеська область — 1 158 випадків (+25);
  • Полтавська область — 281 випадок (+2);
  • Рівненська область — 2 499 випадок (+26);
  • Сумська область — 230 випадків (+2);
  • Тернопільська область — 1 510 випадків (+27);
  • Харківська область — 1 652 випадки (+57);
  • Херсонська область — 183 випадки (0);
  • Хмельницька область — 577 випадків (+17);
  • Чернівецька область — 4 082 випадки (+69);
  • Черкаська область — 564 випадки (+2);
  • Чернігівська область — 440 випадків (+13).

коронавірус в україні 17 червня (КАРТА)

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Загалом проведено 517 995 тестувань методом ПЛР, методом ІФА — 97 935. Станом на ранок 17 червня до центру надійшло 1 136 повідомлень про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 74 653 повідомлення про підозру.

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

  • Львів – 21,74%
  • Київ – 21,33%
  • Чернівці – 21,16%
  • Івано-Франківськ – 20,75%
  • Рівне – 17,65%.

Протягом останніх кількох днів в Україні фіксують високий рівень захворюваності на Covid-19. Зокрема, 16 червня на коронавірус за добу захворіли 666 людей, а загальна кількість хворих становила 27 856.

Всього померло 912 хворих, повністю вилікувалися 14 528 пацієнтів. 15 червня за добу зафіксували 656 нових випадків коронавірусу.

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