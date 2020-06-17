Станом на 17 червня коронавірус виявили у 33 234 людей. За минулу добу кількість хворих різко зросла на 758 випадків.
Всього від ускладнень померли 943 людини, за добу – 31. Повністю вилікувалися від коронавірусу 14 943 пацієнти, 415 – за добу.
Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.
Підтверджені випадки за віком:
- 0-17 років – 7%
- 18-29 років – 11%
- 30-49 років – 35%
- 50-69 років – 37%
- 70 + років – 9%
Загалом захворювання підтвердили у 2 445 дітей та 5 650 медиків. Госпіталізували 9 390 хворих, до апарату ШВЛ підключені 327 пацієнтів. На амбулаторному лікуванні перебувають 23 844 хворих. Серед одужавших 3 370 медпрацівників.
Поширення за областями:
- Вінницька область — 1 500 випадків (+45);
- Волинська область — 1 554 випадки (+55);
- Дніпропетровська область — 1 012 випадків (+8);
- Донецька область — 338 випадків (0);
- Житомирська область — 1 147 випадків (+46);
- Закарпатська область — 1 808 випадків (+82);
- Запорізька область — 538 випадків (+7);
- Івано-Франківська область — 1 849 випадків (40);
- Кіровоградська область — 592 випадки (+2);
- Київ — 4 026 випадків (+41);
- Київська область — 2 078 випадків (+29);
- Львівська область — 3 227 випадків (+155);
- Луганська область — 66 випадків (+6);
- Миколаївська область — 323 випадки (+2);
- Одеська область — 1 158 випадків (+25);
- Полтавська область — 281 випадок (+2);
- Рівненська область — 2 499 випадок (+26);
- Сумська область — 230 випадків (+2);
- Тернопільська область — 1 510 випадків (+27);
- Харківська область — 1 652 випадки (+57);
- Херсонська область — 183 випадки (0);
- Хмельницька область — 577 випадків (+17);
- Чернівецька область — 4 082 випадки (+69);
- Черкаська область — 564 випадки (+2);
- Чернігівська область — 440 випадків (+13).
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Загалом проведено 517 995 тестувань методом ПЛР, методом ІФА — 97 935. Станом на ранок 17 червня до центру надійшло 1 136 повідомлень про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 74 653 повідомлення про підозру.
Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:
- Львів – 21,74%
- Київ – 21,33%
- Чернівці – 21,16%
- Івано-Франківськ – 20,75%
- Рівне – 17,65%.
Протягом останніх кількох днів в Україні фіксують високий рівень захворюваності на Covid-19. Зокрема, 16 червня на коронавірус за добу захворіли 666 людей, а загальна кількість хворих становила 27 856.
Всього померло 912 хворих, повністю вилікувалися 14 528 пацієнтів. 15 червня за добу зафіксували 656 нових випадків коронавірусу.