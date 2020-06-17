Під час акцій на Банковій у Києві 17 червня можливі заздалегідь сплановані агресивні провокації, заявили в МВС.

Для забезпечення правопорядку на місці, де заплановано мітинги, чергують поліцейські та нацгвардійці.

Напередодні блогер Анатолій Шарій закликав своїх прихильників вийти на акцію проти бездіяльності влади щодо нападів на журналістів та активістів.

До Офісу президента також прийшли представники української націоналістичної партії Національний корпус. Активістів оточила поліція.

Крім того, на Банковій мітингує партія Демократична сокира.























Акції на Банковій: Нацгвардія готується до агресивних провокацій / 6 фотографий

Водночас на Майдані Незалежності також зібралися дві сотні активістів: половина із них у формі муніципальної варти та Правого сектору.

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Хто такий Анатолій Шарій

Відомий відеоблогер і журналіст Анатолій Шарій вже тривалий час не проживає в Україні, з якої поїхав у січні 2012 року та жодного разу не повертався.

З України Шарій виїхав через дві відкриті проти нього кримінальні справи. Перша стосується стрілянини у ресторані MacDonald’s в 2011 році, під час якої журналіст двічі вистрілив із пістолета у відвідувача. У рамках другої Шарія підозрюють в інсценуванні замаху на себе в цьому ж році. Розслідування обох справ досі триває.

На останніх виборах до Верховної Ради Шарій висувався кандидатом у народні депутати, однак ЦВК йому відмовила. Жоден із членів його партії до парламенту також не пройшов.

З 2014 року Шарій систематично випускає відеоролики з критикою влади України. На його канал у YouTube підписано понад 2,3 млн людей.

Фото: Еспресо, Українська правда