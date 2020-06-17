Cоvid-19 зробив українців вразливими до хвороб – у країні різко зменшилися щеплення

Останні кілька місяців лише і розмов про коронавірус: карантин, самоізоляція, страх занедужати. Комусь могло здатися, що на його фоні інші загрози просто відступили, але – ні. Такі небезпечні інфекції як кір, кашлюк, правець, дифтерія, гепатити В і С – не зникли. Однак Cоvid-19 зробив нас, українців, ще більш вразливими до них. Чому? Через карантин показник імунізації в Україні критично знизився.

— Просто уявіть, з якою швидкістю розповсюджуватимуться ці віруси, якщо не сформувати колективний імунітет, – заявив на одному із брифінгів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 1 травня в Україні провели:

понад 85 тис. щеплень новонародженим проти туберкульозу вакциною БЦЖ;

більш ніж 70 тис. щеплень від поліомієліту дітям до року;

понад 70 тис. щеплень АКДП вакциною для профілактики дифтерії, кашлюку, правця дітям віком до одного року;

майже 500 тис. щеплень АДП-М вакциною для профілактики дифтерії та правця серед дорослих.

Це лише 20% від плану і в декілька разів менше за аналогічний період торік. Найбільше українці “прогуляли” щеплення КПК – це кір, паротит і краснуха. У пологових, а саме там вакцинують від гепатиту В і туберкульозу (БЦЖ), цифри теж, хоч і не критично, але впали.

— Останні роки були хороша тенденція у збільшенні кількості щеплень. Від кору (КПК) ми перетинали і 90%. А зараз, на жаль, не встигаємо набирати темпи щомісяця. І, ймовірно, можемо не вийти на річний показник, – резюмує завідувач відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров’я МОЗ України Олександр Заїка.

А цей показник має становити щонайменше 90%. Тільки тоді можна говорити про колективний імунітет. Чим це загрожує, уже зараз можна побачити на прикладі Буковини. Мало того, що регіон перетворився на епіцентр боротьби з коронавірусом, так там уже зафіксували 79 випадків захворювання дітей на кашлюк. Торік, до порівняння, було лише шість.

У тамтешньому департаменті охорони здоров’я таку кількість пацієнтів із кашлюком, а це переважно діти, пов’язують саме із зниженням кількості вакцинацій. Кажуть, ситуацію треба виправляти, бо це радше диво, що немає важких випадків. Адже у дітей молодшого віку кашлюк може провокувати затримку дихання і важкі судоми.

— Ситуація нас тривожить. Збільшення захворюваності на кашлюк говорить про те, що вакцинувати почали не так щільно та ретельно. Ми повинні розуміти, що зменшилася кількість прищеплених дітей не лише від кашлюку, а і від дифтерії, і від правцю. І ми маємо бути насторожені від інших захворювань, – говорить заступник директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Марія Поліщук.

Причин зниження рівня імунізації кілька. Перша й найголовніша: карантин. У деяких регіонах, серед яких і Буковина, більш як на місяць процес щеплення довелося зупинити. Там, де цього не було, через відсутність громадського транспорту люди часто не могли дістатися своїх медзакладів.

Були і ті, хто просто не хотів ризикувати і відклав візит до кабінету щеплення на потім. Однак, поряд із цими дуже реальними причинами, каже дитячий імунолог та голова ГО Батьки за вакцинацію Федір Лапій, є і низка міфічних, як от чипування шляхам вакцинації. На другому місці у рейтингу міфів: вакцинація знижує імунітет і підвищує загрозу інфікуватися Covid-19.

— Маячня. Вакцини захищають від тих хвороб, проти яких вони призначені, і у жодному разі не знижують імунітет, – каже Лапій.

Імунолог радить не лише дотримуватись календаря щеплень, а й уводити додаткові вакцини, як то від грипу та пневмококової інфекції. І не лише дітям, а усім, хто в групі ризику – це люди старші за 60 років, ті, хто мають онкологію, цукровий діабет, серцево-судинні хвороби та ожиріння.

До прикладу, саме пневмококова інфекція провокує розвиток бактеріальних пневмоній, що під час пандемії Covid-19 є критичним фактором, не говорячи уже про менінгіт. Щороку у світі реєструють 1,6 млн летальних випадків внаслідок пневмококових захворювань. В Україні ж торік було 50 випадків пневмококового менінгіту, з яких 22 — у дітей.

Та якщо, аби щепитися від грипу, треба почекати осені, то від пневмококу, каже Федір Лапій, – варто щепитися уже зараз. Ціна питання: 2 140-3 500 грн. Станом на 1 травня 2020 року від пневмококової інфекції вакцинувалися 1 135 людей. Повторно імунізувалися — 552 особи.

— Ні вакцинація проти грипу, ні вакцинація проти пневмококової інфекції не покриваються державою. Але це набагато дешевше, ніж перебувати в стаціонарі і мати згодом додаткові витрати, пов’язані з інвалідизацією чи втратою працездатності, – говорить лікар.

До речі, поширена думка, що влітку краще не вакцинувати – теж міф. Це період, коли на природі, чи навіть удома на городі можна легко поранитися й підхопити правець, а він однаково небезпечний що для дітей, то й для дорослих. Вражає нервову систему і проявляється сильними судомами, а смертність від нього сягає 70%. Вакцина від правця іде вкупі з вакциною від дифтерії, а вводити її потрібно щодесять років. Вона безкоштовна для кожного українця незалежно від віку. Аби щепитися, варто лише звернутися до сімейного лікаря.

У Центрі громадського здоров’я запевняють: вакцин в Україні нині вдосталь. Там закликають людей йти до кабінетів щеплень. Бо немає жодних гарантій, що навіть кір, який вдалося зупинити, за такої тенденції не спалахне знову.

— Вакцинокеровані інфекції нікуди не зникли, вони в країні – ми і зараз фіксуємо випадки захворювання на кір. Не потрібно чекати, поки захворювання наберуть масштабів спалаху. Їх можна запобігти. Тому сконтактуйтеся, будь ласка, із сімейним лікарем, із тим закладом, де отримуєте медичну допомогу, домовтесь про щеплення, перевірте свій вакцинальний статус. Вразі, якщо у вас чи дитини календарні щеплення пропущені – ви можете їх наздогнати, – говорить Олександр Заїка, завідувач відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Вікторія Тимошевська – лікар за освітою і свідома мама. Її 6-річна донька Вероніка від народження не пропустила жодної вакцинації за календарем. Дотримуються його й тепер. Днями ходили до лікаря робити щеплення від поліомієліту.

— Вірю, що це додатковий захист, а особливо зараз, в час коронавірусу. Не хочеться, щоб дитина хворіла тими захворюваннями, від яких можна захиститися, – каже жінка.

Її порада для кожного, хто відклад вакцинацію, або взагалі заперечує її доцільність – включити критичне мислення і потурбуватися не лише про себе, а й про оточуючих, яких нещеплена людина може наразити на небезпеку.

Ірина Заславець