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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар дешевшає, євро росте: курс валют на 17 червня

Національний банк України знизив офіційний курс долара та євро до гривні.

На 17 червня НБУ встановив курс 26,74 грн/1$ – порівняно із попереднім днем вартість дещо впала.

Незначне підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 15 червня, зафіксувалося на 30,23 грн/1€.

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Курс валют в Україні від НБУ на 17.06:

  • $1 – 26,74 грн;
  • €1 – 30,23 грн;
  • 1 польський злотий – 6,82 грн;
  • 10 російських рублів – 3,85 грн.

Гривня на міжбанку

За даними дилерів комерційних банків, курс гривні на міжбанку просідає вже четвертий день поспіль.

Ще на минулому тижні підвищення нацвалюти експерти фіксували лише в середу, 10 червня. Загалом курс гривні за минулий тиждень просів на 16 копійок.

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