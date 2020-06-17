Національний банк України знизив офіційний курс долара та євро до гривні.

На 17 червня НБУ встановив курс 26,74 грн/1$ – порівняно із попереднім днем вартість дещо впала.

Незначне підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 15 червня, зафіксувалося на 30,23 грн/1€.

Читайте: Уряд хоче відмовитися від кредитів МВФ до 2023 року

Курс валют в Україні від НБУ на 17.06:

$1 – 26,74 грн;

€1 – 30,23 грн;

1 польський злотий – 6,82 грн;

10 російських рублів – 3,85 грн.

Гривня на міжбанку

За даними дилерів комерційних банків, курс гривні на міжбанку просідає вже четвертий день поспіль.

Ще на минулому тижні підвищення нацвалюти експерти фіксували лише в середу, 10 червня. Загалом курс гривні за минулий тиждень просів на 16 копійок.