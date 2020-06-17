Кабмін обмежив виїзд на дороги вантажівкам у спеку

Кабінет міністрів обмежив з 20 червня рух вантажівкам масою понад 24 т і з навантаженням на вісь більше 7 т.

Вони повинні об’їздити населені пункти і головні магістралі при підвищенні температури повітря на понад 28 градусів тепла, йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів.

Вантажівки повинні залишатися на стоянках в спеку у період з 8.00 до 20.00.

– Розпорядженням доручається Державному агентству автомобільних доріг, Нацполіції, місцевим органам виконавчої влади в межах компетенції вжити заходів, щоб обмежити рух транспортних засобів, – сказав голова МВС Арсен Аваков.

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На дороги виїдуть мобільні групи працівників Державної служби безпеки на транспорті, Нацполіції та СБУ, які виявлятимуть порушення. Працюватимуть до 31 серпня 2020 року.

Адаптивний карантин

Адаптивний карантин продовжили до 31 липня. Рішення ухвалили 17 червня на засіданні Кабміну.

Також чиновники уточнили, що у приміщення потрібно заходити у захисній масці, а транспорт повинен возити пасажирів тільки на сидячих місцях.

За останній тиждень 4 853 людини захворіли на коронавірус.

Також уряд випустить оновлені механізми, за якими в регіонах зі значним поширенням Covid-19 може відбуватися посилення карантину.