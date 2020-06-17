Останні декілька років Будацька коса вважається одним з найпопулярніших напрямків серед українських туристів. А найвідомішим курортом є Затока та всі прилеглі селища.

Поки сезон тут лише починається, утім ажіотаж вже відчувається. Ціни у готелях рівня дві-три зірки від 1 тис. грн, але це без харчування.

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На пляжах немає нічого, що б свідчило про захист від коронавірусу. Зовсім поряд з Затокою приморське селищі Грибівка, де про безпеку дбають лише частина готелів.

У номерах планують дезінфекцію. Стандартний номер без сніданку коштує 1,5 тис. грн у пік сезону.

Є варіант і для великої родини батьків з двома дітьми. Двоповерховий номер коштуватиме 3,5 тис. грн на всіх.

Для тих хто не бажає сидіти на одному місці, є варіанти туристичних розваг наприклад екскурсія у місцевий музей вина. Вартість екскурсії там починається із 300 грн за людину. Екскурсії проводять обов’язково у масці і невеликими групами.

Південна Пальміра останні роки била всі можливі цінові рекорди на відпочинок. Але поки потяги до Одеси йдуть напівпорожніми.

Система практично така ж як із Туреччиною та Єгиптом, але приїхати можна і своїм ходом. Поки готелі на першій лінії біля моря ще мають місця на гарячі дати.

Захисне скло тепер необхідна умова для відкриття готелю. А ще – мінімум контакту між відпочивальниками та персоналом. Вартість стандартного номера у готелі на найближчий тиждень 1,9 тис. грн на двох без сніданку.

Дешевше обійдеться вам готель не на березі, а у центрі міста, навіть на славнозвісній Дерибасівській вулиці. Щоправда на липень ціна зросте.

В одеських ресторанах та кафе по-різному ставляться до епідеміологічної безпеки. Є заклади, де про коронавірус, таке враження, що не чули. Середній рахунок у ресторані складає 350 грн на людину.

Знамениті пляжі Аркадію, Ланжерон, Чорноморку вже заповнили відпочивальники. Про дистанцію та решту безпечних обмежень, переважно ніде не йдеться. Ціни за ліжак з рушником складають від 150 до 400 грн.

Якщо ж ви прагнете чистішого моря і яскравішої природи – то вам у Коблево. Цей курорт для сімейного відпочинку у 55 км від Одеси. Сосновий ліс тут фактично поруч із береговою лінією.

На двох гектарах майже 70 будинків, що стоять окремо. Саме це і є найпопулярніший запит відпочинку у коронавірусному 2020 році.

Вартість такого будиночка 5 тис. грн за добу на сім’ю з чотирьох людей. У цю суму включено триразове харчування, яке не можна обрати за власним бажанням.

В Україні дозволили відкривати бази відпочинку. Проте лише в тих областях, які продовжують наступний етап пом’якшення обмежень.

В Запорізькій області офіційно можуть працювати бази відпочинку. Лише в Приморську їх близько 50, майже всі готові приймати відпочивальників. Та от туристи цьогоріч надто обережні.

Аби показати відпочивальникам і урядовцям, що все гаразд, навіть запросили до себе ревізорів, аби ті пересвідчилися у дотриманні усіх санітарних вимог.