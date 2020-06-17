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Факти / Україна

Кидали шашки і розпилили газ: у центрі Києва затримали активістів

Поліцейські затримали кількох осіб, які застосували сльозогінний газ і кинули димові шашки у бік колони, яка рухалася на вулицю Академіка Богомольця.

Затриманих доставили до відділення поліції, де правоохоронці нададуть правову оцінку їхнім діям.

У мережі з’явилося відео сутички, яка сталася, коли активісти йшли до будівлі Міністерства внутрішніх справ України.

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Вранці 17 червня люди прийшли до Офісу президента на акцію проти бездіяльності влади щодо нападів на журналістів та активістів.

Забезпечувати публічну безпеку стягнули велику кількість співробітників Нацполіції та Нацгвардії.

Джерело: Нацполіція

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