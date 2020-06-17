Поліцейські затримали кількох осіб, які застосували сльозогінний газ і кинули димові шашки у бік колони, яка рухалася на вулицю Академіка Богомольця.

Затриманих доставили до відділення поліції, де правоохоронці нададуть правову оцінку їхнім діям.

У мережі з’явилося відео сутички, яка сталася, коли активісти йшли до будівлі Міністерства внутрішніх справ України.

Після акції під Офісом президента прихильники Шарія рушили до будівлі МВС. Дорогою між членами Нацкорпусу та прихильниками Шарія виникла сутичка. pic.twitter.com/t5dW7E9bT8 — Громадське радіо (@HromadskeRadio) June 17, 2020

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Вранці 17 червня люди прийшли до Офісу президента на акцію проти бездіяльності влади щодо нападів на журналістів та активістів.

Забезпечувати публічну безпеку стягнули велику кількість співробітників Нацполіції та Нацгвардії.