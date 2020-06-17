Національний банк України уклав з Європейським банком реконструкції та розвитку валютний своп.

Відповідно до цієї угоди ЄБРР надає Україні $30 млн та отримує 798 млн грн строком на один місяць з можливістю пролонгації.

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Про це повідомила прес-служба НБУ.

– Національний банк уклав з Європейським банком реконструкції та розвитку валютний своп, за яким надав ЄБРР 798 млн грн та отримав від нього $30 млн, – йдеться в повідомленні.

Також Нацбанк зазначає, що це перша транзакція у межах генерального договору, яким передбачається здійснення операцій своп між двома країна на суму до $500 млн.

Окрім того, НБУ заявило, что своп з Європейським банком потрібен був для пожвавлення кредитування та підтримати бізнес.

Зазначено, що валюта, яку передав Національний банк України ЄБРР буде спрямована на фінансування українського бізнесу, який зазнав втрат через введення карантину у зв’язку з поширенням коронавірусу.

– Цей ресурс використовуватиметься як для підтримки ліквідності, поповнення оборотних коштів, так і для торгового фінансування підприємств, – зазначив заступник голови Національного банку Олег Чурій.

За його словами, НБУ наразі веде переговори щодо укладання ще одного свопу з міжнародною фінансовою установою.

Своп – це угода про обмін активів, процентних виплат, ставок або інших характеристик, які вказані у ній, з метою оптимізації структури капіталу компанії та отримання додаткового доходу. Він полягає у зміні грошового потоку з одними характеристиками на потік з іншими.

Також в Україні НБУ знизив облікову ставку до 6%, яка почала діяти з 12 червня 2020 року. 6% – це найнижчий рівень облікової ставки за всю історію незалежної України.

Таке рішення було ухвалено 11 червня правлінням Національного банку.