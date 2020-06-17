Пандемія Covid-19 може вплинути на посилення позицій українських фармвиробників

Фарма, як один з consumer-facing бізнесів також постраждав через пандемію Covid-19. Про це в інтерв’ю Pharma.net.ua розповів директор з медичних питань фармацевтичної компанії Дарниця Ігор Никифорчин.

За його словами, за період пандемії та карантину, крім падіння продажів, серйозно ускладнилася комунікація компаній з лікарями. Однак менші втрати, на думку Никифорчина, понесли ті компанії, які змогли вчасно діджіталізувати ключові процеси та впровадити цифрові інструменти.

– Дарниця, наприклад, постраждала від обмеження контактів з лікарями та покупцями менше інших завдяки своєчасній діджіталізаціі робочих процесів, адже основне спілкування відбувалося онлайн ще до початку пандемії. Ми просто перенесли в онлайн ту частину комунікацій, які відбувалися вживу – цього було достатньо просто зважаючи на нашу готовність, – додав він.

У цілому на українському фармринку, на думку директора з медичних питань Дарниці, розвивається типовий для країни кризовий сценарій, при якому всі гравці ринку пильно контролюють свої бюджети. При цьому в гіршій ситуації, за словами Никифорчина, виявилися глобальні гравці, оскільки криза – не тільки в Україні, а й в усьому світі. Тому їх витрати вище, ніж у локальних фармкомпаній.

– Якщо бюджетні закупівлі препаратів становлять істотну частку доходів компанії, то в силу змін, що відбулися такі компанії сильно постраждають. Це пов’язано з істотним урізанням та реструктуризацією закупівель ліків і бюджету на охорону здоров’я в нашій країні: пандемія внесла свої корективи і тут. Основна частина державних коштів йде на протидію коронавірусу, отже, фінансування інших програм значно скоротиться. Великі зарубіжні компанії напевно скоротять присутність на вітчизняному ринку, прагнучи оптимізувати витрати, – додав він.

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Никифорчин уточнив, що українські фармкомпанії зможуть виграти у глобальних за рахунок того, що багато вітчизняних ліків не поступаються за якістю зарубіжним аналогам, але при цьому більш доступні. В умовах фінансової кризи та обмеженої купівельної спроможністі вони будуть більш привабливими для споживачів.

У квітні через пандемію коронавірусу Дарниця змінила плани виробництва для забезпечення населення противірусними та жарознижувальними засобами. На початку червня Дарниця запустила виготовлення нового антисептичного засобу за рецептурою, відповідної до рекомендацій ВООЗ.

У вересні 2019 року компанія провела ребрендинг та заявила про початок процесу масштабної трансформації – зокрема, курсі на діджиталізацію всіх бізнес-процесів та на створення міжнародного бренду.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фармацевтична компанія Дарниця формує стратегічний запас сировини для виробництва критично важливих ліків.