На початку пленарного засідання у четвер, 18 червня, Верховна Рада розгляне доопрацьований проект Програми діяльності Кабінету міністрів.

Народні обранці заслухають звіт про виконання держбюджету за 2019 рік, а також внесуть зміни до головного кошторису держави на поточний.

Серед питань, які розглядатимуться у другому читанні:

внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства, які стосуються недопущення зловживань у цій сфері на період карантинних заходів;

забезпечення Вищого антикорупційного суду приміщенням;

внесення змін до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину;

спрощення процедури залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів;

законопроект про держрегулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор.

У першому – нардепи розглянуть зміни до закону Про виконавче провадження (щодо обов’язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі), а також забезпечення права працівників державних сілгосппідприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю).

Читайте: Список депутатів Верховної Ради 9 скликання

На засіданні 16 червня Верховная Рада ухвалила у першому читанні законопроект, спрямований на захист українських заробітчан.

Згідно з документом, тепер за працевлаштування українців за кордоном платитиме лише роботодавець.

На цьому ж засіданні народні депутати ухвалили у другому читанні важливий закон, який забороняє банкам стягувати неустойку, пеню за прострочення платежів під час карантину і в 30-денний термін після його завершення.