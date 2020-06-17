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Факти / Україна

Скільки триватиме розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані

Якщо Україні доведеться звертатися до міжнародного суду, то розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані, який 8 січня збили військові над Тегераном, може розтягнутися на 5 років і більше.

Мінімальний термін – 2 роки. Звісно, у разі мирного вирішення усіх питань з владою Ірану, пояснив заступник глави МЗС України Євген Єнін.

Водночас він наголосив, що звернення до суду – це теж мирний шлях, просто сам судовий процес може тривати дуже довго.

Проте цей спосіб можна назвати й дуже надійним, бо у світі не було випадків невиконання рішень міжнародного суду.

Український Boeing, що належить МАУ, 8 січня 2020 року помилково збили іранські військові відразу після вильоту з Тегерана. В авіакатастрофі загинули 176 осіб, зокрема 11 українців (дев’ять з них – члени екіпажу літака).

Те, що літак збили, влада країни визнала лише через три дні.

Чорні скриньки Іран досі не передав для розшифровки, пояснюючи це пандемією коронавірусу, через яку зупинилося міжнародне авіасполучення. Водночас днями влада країни заявили майже про повне завершення розслідування.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 17 червня запевнив, що незабаром Іран передасть самописці збитого літака МАУ до Франції. За його словами, Канада з міжнародними партнерами продовжує чинити тиск на іранський режим.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Офіс Президента

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