У Домі марочних коньяків Таврія повідомили про зростання виробництва на 47%

За 4 місяці поточного року, Дім марочних коньяків Таврія виготовив 150 тис. дал коньяку та бренді, що на 48 тис. дал більше, ніж за аналогічний період в 2019-му.

Зростання виробництва склало 47%.

– В умовах кризи, спровокованої пандемією, ми робимо все можливе для збереження постійних обсягів виробництва і популяризації бренду Таврія у всьому світі, – говорить генеральний директор Дому марочних коньяків Таврія, Андрій Сердюк.

За результатами 2019 року, частка Дому марочних коньяків Таврія в загальному експорті коньяків та бренді склала 27%. Увагу іноземних споживачів приваблюють класичні технології виробництва і висока якість продукції.

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У червні компанія зробила першу поставку продукції до Чехії. Чеському споживачеві представлені коньяки віком від трьох до 30 років, вироблені за класичною технологією з власних спиртів, витриманих в 6 500 дубових бутах і бочках, в т.ч. – крафтові продукти компанії.

Крім країн ЄС, таврійські коньяки сьогодні представлені на полицях Ізраїлю, Китаю, Білорусі, Канади, Нігерії. Також компанія веде переговори про постачання продукції до Казахстану.

Як правильно пити алкоголь

В оптимальних дозах алкоголь може покращувати засвоєння білка. Перед вживанням найкраще з’їсти білковий продукт із корисним жиром і складні вуглеводи з клітковиною.

Потрібно розуміти, що кожен організм індивідуальний. Зі своєю унікальною ферментативною системою. Фермент, який переробляє алкоголь, називається алкогольдегидрогеназа. Тому вживати спиртни напої потрібно відповідально.