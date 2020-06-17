Коронавірус в Києві 17 червня: захворіла 41 особа

17 червня у Києві зафіксували 4 026 підтверджених випадків коронавірусу. Кількість хворих збільшилась на 41 людину, двоє хворих померли.
Серед тих, що захворіли:
- 26 жінок віком від 20 до 81 року;
- 10 чоловіків віком від 25 до 75 років;
- 1 дівчинка, якій 7 років та 4 хлопчики віком від 1 до 6 років.
Також за минулу добу захворіло троє медиків, за весь час пандемії – 582.
З ускладненнями від коронавірусу до лікарень столиці госпіталізували 9 пацієнтів. Інші перебувать на самоізоляції, під контролем медиків.
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Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Святошинському районі – 11 та Голосіївському -5 випадків.
За минулу добу у Києві зафіксували 3 985 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, за добу – 28 нових. Двоє пацієнтів померло.
17 червня коронавірус в Україні підтверджено у 33 234 осіб. За добу 758 нових випадків.
Всього померло 943 осіб, а за добу — 31 осіб. Повністю вилікувалися від коронавірусу 14 943 осіб — 415 за добу.