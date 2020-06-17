СБУ викрила неонацистський радикальний осередок, який очолював громадянин Росії. Він діяв у Києві та Харкові.

Відомо, що учасники групи були послідовниками ідеології австралійського терориста Брентона Тарранта, який пропагує етнічний і культурний геноцид, закликає до терактів та масових вбивств.

Вони виготовляли та розповсюджували екстремістську літературу. Заборонені видання та нацистську символіку друкували у власній підпільній типографії в Дарницькому районі столиці та в Харкові. Частину матеріалів учасники угруповання отримували з Росії.

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У Києві та Харкові викрили групу неонацистів на чолі з росіянином / 7 фотографий

Щоб популяризувати свою ідеологію, літературу поширювали на таємних зібраннях, під час тематичних вечірок, через Telegram-канали та закриті спільноти у соцмережах.

Під час обшуку СБУ вилучила понад 300 примірників нацистських видань, прапори Третього рейху, зброю, набої, вибухові пристрої, комп’ютери та чеки на доставку забороненої літератури з-за кордону.

Але подібні скандали, пов’язані з неонацизмом, трапляються не тільки в Україні. Так, у Німеччині капітан футбольного клубу Хемніцер прийшов на матч з неонацистами.

Інцидент стався під час одного з матчів. Після цього контракт футболіста з клубом було розірвано.