Україна почала переговори щодо попереднього замовлення вакцини від коронавірусу після доручення президента Володимира Зеленського.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Наразі ця процедура триває. Для нас важливо, щоб Україна одна з перших використала вакцину від Covid-19, яка пройде всі клінічні дослідження.

Доручення розпочати переговори отримали віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанішина та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Зі свого боку, президент Володимир Зеленський заявив про посилення міжнародних переговорів щодо співробітництва у придбанні вакцини від коронавірусу, коли вона буде винайдена.

Він зауважив, що Україна повинна отримати доступ до неї на рівні з іншими країнами.

Тим часом Італія, Франція, Німеччина та Нідерланди замовили вакцину від коронавірусу у компанії АstraZeneca на постачання 400 млн доз.