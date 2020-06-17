У пункті пропуску Шегині, що на кордоні з Польщею, українці перелізли через паркан, проте вони, напевно, не здогадувалися, що їх знімають камери. Причина у тому, що у цей момент проходив брифінг прикордонників.

Курйозне відео опублікував екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Серед білого дня, під прицілом камер чоловік та жінка перелізли паркан, який заввишки близько 5 метрів. Найімовірніше вони не захотіли стояти у черзі, тому вирішили скоротити шлях.

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Проте у цей момент тривав брифінг заступника начальника Західного регіонального управління ДПС Олексія Гавела.

Порушниками виявилися жителів Черкаської області. Їх затримали та оштрафували на 170 грн.

Пункти пропуску на кордоні з Польщею

Нещодавно рух транспорту відновився через пункт пропуску Шегині на Львівщині.

Поки на кордоні з Польщею функціонують чотири пункти пропуску для авто: Краковець – Корчова, Рава-Руська – Хребенне та Ягодин – Дорогуськ, а також пункт пропуску Шегині-Медика.

Ба більше, піше сполучення здійснюється лише у пункті Шегині, де останнім часом часто фіксують великі черги.