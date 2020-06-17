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Факти / Україна

В Україні через негоду без світла залишились 80 населених пунктів

Через дощ і сильні пориви вітру в Україні без світла залишаються 80 населених пунктів у п’яти областях.

Найбільше постраждала Житомирська область – електропостачання немає у 46 населених пунктах. Також без світла частково залишились Київська область (16), Черкаська (11), Кіровоградська (4) та Дніпропетровська (3) області.

До відновлення електропостачання вже залучили бригади обленерго.

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Також за минулу добу на території Дніпропетровської, Хмельницької, Запорізької, Закарпатської та Черкаської областей через негоду постраждали четверо людей, їх госпіталізували до лікарні.

Масштабні наслідки негоди в Україні фіксують вже другий день поспіль. Так, 15 червня через несприятливі погодні умови без світла опинилися 178 населених пунктів. Найбільше постраждала Сумська область – 93 населених пункти, і Київська – 28.

Крім того, у Чернівецькій області затопило частину місцевої дороги водами річки Прут.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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