Дистанційна торгівля ліками буде сприяти розвитку конкуренції на фармацевтичному ринку, оскільки законодавчі зміни не несуть дискримінаційних факторів для його учасників.

Про це сказала голова підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Людмила Буймістер, оцінюючи ймовірні фактори користі для українців дистанційної торгівлі лікарськими препаратами.

Нині у парламенті завершується робота над законопроектом Про лікарські засоби, що покликаний врегулювати правила онлайн-торгівлі медикаментами у посткарантинний період.

– Усі, хто має ліцензію на здійснення господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, зможуть здійснювати дистанційну реалізацію лікарських засобів та супутніх товарів, а покупці зможуть вибирати ліки за доступними цінами, і так буде створюватися конкуренція на ринку. Разом з тим, необхідно врахувати всі нюанси, – стверджує народний депутат.

Серед нюансів, які будуть гарантувати споживачу придбання якісних лікарських препаратів, Буймістер називає необхідність створення державного реєстру інтернет-майданчиків, яким буде видано дозвіл на здійснення онлайн-торгівлі медикаментами.

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Водночас, на її думку, законодавство повинно передбачати чіткий механізм доставки ліків і визначення відповідальності поштових операторів за дотримання вимог виробників щодо умов зберігання і транспортування медикаментів.

Народний депутат зазначила також, що експеримент дистанційної торгівлі під час карантину виявився дуже корисним і затребуваним.

– З одного боку, ми бачимо, що проблема доступності лікарських засобів під час карантину стала меншою. І це дійсно дуже добре. Дистанційний продаж ліків певним чином забезпечив додаткові умови для ізоляції громадян, оскільки людям не потрібно фізично відвідувати аптеки. Крім того, перевагою стала можливість отримання через пошту лікарських засобів маломобільними категоріями наших громадян, зокрема й у сільській місцевості, – констатувала Буймістер.

Глава профільного підкомітету парламенту акцентувала увагу на тому, що законодавча ініціатива, робота над якою на завершальній стадії, заснована на вивченні європейського досвіду дистанційної торгівлі медикаментами.

– Кожна країна встановлює свої правила торгівлі через інтернет, але є й загальні, які визначені Директивою 2001/83/ЄС Європарламенту та Ради ЄС від 6 жовтня 2001 року. Держави ведуть реєстр суб’єктів, які займаються дистанційною реалізацією ліків, і реєстр сайтів, на яких дозволяється продавати медикаменти. А до сайтів висуваються чіткі вимоги, за невиконання або порушення яких суб’єкти притягуються до відповідальності, – резюмувала парламентарій.

Компанія Нова пошта ще в травні почала тестувати нову послугу – доставка ліків.

Для цього закупили термобокси українського виробництва, що дозволяють забезпечувати заданий необхідний температурний режим протягом 24-36 годин.