У середу, 17 червня, відбудеться лише ранкове засідання Верховної Ради.

Після 12.00 народні депутати працюватимуть у комітетах, тимчасових спеціальних комісіях та фракціях.

Водночас у порядку денному чимало питань. Передусім Рада розгляне у другому читанні зміни до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель.

У першому читанні народні обранці внесуть зміни до закону Про ринок електричної енергії, які стосуються постачання електроенергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного житлового будинку.

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А в другому – законопроект про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії.





На засіданні 16 червня нардепи проголосували у другому читанні за зміни до Господарського кодексу України, якими банкам забороняється вимагати штрафи за прострочені виплати за кредитами під час карантину.

Тобто суб’єкти господарювання звільняються від нарахування штрафів та пені за кредитами у період карантину та у 30-денний період після його завершення.

До 22 червня в Україні діє так званий адаптивний карантин.