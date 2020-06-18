Станом на 18 червня коронавірус виявили у 34 063 осіб. За минулу добу кількість хворих зросла на 829 випадків.

Всього від ускладнень померли 966 осіб, за добу – 1. Повністю вилікувалися від коронавірусу 14 943 осіб.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Підтверджені випадки за віком:

0-17 років – 7%

18-29 років – 11%

30-49 років – 35%

50-69 років – 37%

70 + років – 9%

Також захворювання підтвердили у 5 650 медиків, серед яких одужали – 3 400.

Загалом на амбулаторному лікуванні перебувають 23 844 хворих, було госпіталізовано – 9 400, до апарату ШВЛ підключені 327 пацієнтів.

Поширення за областями (дані 17.06):

Вінницька область — 1 500 випадків (+45);

Волинська область — 1 554 випадки (+55);

Дніпропетровська область — 1 012 випадків (+8);

Донецька область — 338 випадків (0);

Житомирська область — 1 147 випадків (+46);

Закарпатська область — 1 808 випадків (+82);

Запорізька область — 538 випадків (+7);

Івано-Франківська область — 1 849 випадків (40);

Кіровоградська область — 592 випадки (+2);

Київ — 4 026 випадків (+41);

Київська область — 2 078 випадків (+29);

Львівська область — 3 227 випадків (+155);

Луганська область — 66 випадків (+6);

Миколаївська область — 323 випадки (+2);

Одеська область — 1 158 випадків (+25);

Полтавська область — 281 випадок (+2);

Рівненська область — 2 499 випадок (+26);

Сумська область — 230 випадків (+2);

Тернопільська область — 1 510 випадків (+27);

Харківська область — 1 652 випадки (+57);

Херсонська область — 183 випадки (0);

Хмельницька область — 577 випадків (+17);

Чернівецька область — 4 082 випадки (+69);

Черкаська область — 564 випадки (+2);

Чернігівська область — 440 випадків (+13).

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

Львів – 21,74%

Київ – 21,33%

Чернівці – 21,16%

Івано-Франківськ – 20,75%

Рівне – 17,65%.

Зростання кількості нових випадків коронавірусу в Україні фіксується з 10 червня.

Зокрема, 17 червня на коронавірус за добу захворіли 758 людей, а загальна кількість хворих становила 33 234. 16 червня за добу зафіксували 666 нових випадків коронавірусу.

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко спочатку пояснював таку статистику тим, що лабораторії усувають чергу із накопичених протягом декількох днів зразків.

Вже на наступний день він уточнив, що разом із цим, проблемою є постійне пом’якшення карантину.