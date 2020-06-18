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Факти / Україна / Політика

ДБР підтвердило справу проти Порошенка щодо розпалювання міжрелігійної ворожнечі

Проти п’ятого президента України та народного депутата Петра Порошенка порушили ще одну кримінальну справу щодо розпалювання міжрелігійної ворожнечі.

Справа, про яку сьогодні заявив сам Порошенко, перебуває в Державному бюро розслідувань, підтвердили правоохоронці цього органу.

Спочатку провадження було відкрито Службою безпеки України 6 листопада 2019 року за заявою вірян Київського патріархату УПЦ, які звинуватили вищих посадових осіб у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі під час створення Православної церкви України.

Порошенко назвав порушені проти нього справи ”дрібною помстою закомплексованих людей”.

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Друга справа проти Порошенка

1 липня Печерський районний суд Києва обиратиме Порошенку запобіжний захід у кримінальній справі щодо призначення на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Слідство вважає, що Порошенко на посаді президента у 2018 році  вплинув на тодішнього голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка, щоб той призначив заступником служби Семочка.

Фото: Петро Порошенко

Джерело: УНІАН

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