Національний банк підвищив офіційний курс долара до гривні, але знизив євро.

18 червня НБУ встановив курс 26,77 грн/1$. Якщо порівнювати з вчорашнім банківським днем, то долар піднявся в ціні на дві копійки.

А євро впав у вартості аж на 17 копійок. Курс на 18 червня зафіксовано на рівні 30,06 грн/1€.

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Курс валют в Україні від НБУ на 18.06:

$1 — 26,77 грн;

€1 — 30,06 грн;

1 польський злотий-6,76 грн;

10 російських рублів – 3,84 грн.

Прогноз курсу гривні на літо і осінь

За словами економіста Олексія Куща, влітку курс гривні встановиться на рівні 27 грн/1$, але можливі курсові коливання.

Вже восени можна буде спостерігати відчутні скачки курсу. Це буде пов’язано з відновленням ділової активності в бізнесі.