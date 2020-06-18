Національний банк підвищив офіційний курс долара до гривні, але знизив євро.
18 червня НБУ встановив курс 26,77 грн/1$. Якщо порівнювати з вчорашнім банківським днем, то долар піднявся в ціні на дві копійки.
А євро впав у вартості аж на 17 копійок. Курс на 18 червня зафіксовано на рівні 30,06 грн/1€.
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Курс валют в Україні від НБУ на 18.06:
- $1 — 26,77 грн;
- €1 — 30,06 грн;
- 1 польський злотий-6,76 грн;
- 10 російських рублів – 3,84 грн.
Прогноз курсу гривні на літо і осінь
За словами економіста Олексія Куща, влітку курс гривні встановиться на рівні 27 грн/1$, але можливі курсові коливання.
Вже восени можна буде спостерігати відчутні скачки курсу. Це буде пов’язано з відновленням ділової активності в бізнесі.