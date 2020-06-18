Карантин в Україні: що відбувається 18 червня (КАРТА)

В Україні за станом на 18 червня вже зафіксували 34 063 випадки коронавірусної інфекції. За останню добу кількість хворих збільшилася на 829 людей.

В результаті інфікування Covid-19 померли 966 осіб, за добу – 23. Вилікуватися вдалося 14 943 людям, за добу – 504.

Серед хворих також 5 650 медиків, з яких 3 400 одужали.

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На амбулаторному лікуванні перебувають 23 844 хворих, були госпіталізовані – 9 400, до апарату ШВЛ підключені 327 пацієнтів.

В Україні 17 650 активних хворих на коронавірус, а це перевищує показник МОЗ – 40 активних випадків Covid-19 на 100 тис. населення.

Виходить, що Україна потрапляє в червону зону, бо зараз цей показник становить 40,3.

Однак офіційної заяви влади з цього приводу ще не було.

Однак під час брифінгу 18 червня головний санітарний лікар Віктор Ляшко таки заявив, що у регіонах зі складною епідеміологічною ситуацією повернуть жорсткі обмеження з 22 червня. Закривати всю країну на суворий карантин поки не будуть.

Станом на ранок 18 червня коронавірус у Києві виявлено ще 58 у людей. Загальна кількість хворих зросла до 4 084.

Очевидно, що більшість українців все-таки забули, що в країні і досі діє карантин.

У Київському метрополітені намагання працівників змусити людей одягнути маску працюють, утім ненадовго. Кожен третій носить маску неправильно – вона не закриває носа, або ж знаходиться на підборідді. Утім, правоохоронці почасти нічого з цим вдіяти не можуть.

Адаптивний карантин

Це низка обмежень, які будуть застосовуватися через спалахи коронавірусу не на території всієї країни, а саме в окремих регіонах, де вони були зафіксовані.

Адаптивний карантин – урядовий план, який почав діяти з 11 травня. Нині Україна на четвертому етапі зняття карантин.