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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на 18 червня у Києві зафіксували 4 084 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, за добу – 58 нових. 

За останню добу один пацієнт помер.

За добу захворіли:

  • 25 жінок віком від 24 до 79 років;
  • 28 чоловіків віком від 19 до 95 років;
  • 3 дівчинки, яким 5, 7 та 12 років та 2 хлопчики віком 2 і 7 років.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

До лікарень міста госпіталізували 10 пацієнтів.

Ситуація з коронавірусом у районах Києва: 

  • Печерський район – 488 хворих;
  • Шевченківський район – 311 хворих;
  • Солом’янський район – 382 хворих;
  • Дніпровський район – 415 хворих;
  • Святошинський район – 339 хворих;
  • Деснянський район – 480 хворих;
  • Подільський район – 287 хворих;
  • Голосіївський район – 315 хворих;
  • Оболонський район – 339 хворих;
  • Дарницький район – 728 хворих.

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Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не чіпати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні 18 червня підтвердили у 34 063 осіб, за добу захворіло ще 829 пацієнтів. Цей показник став новим антирекордом в Україні.

Кілька днів добова статистика коливалась від 600 до 700 хворих.

Водночас одужало за добу 504 пацієнти, а загалом – 14 943.

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