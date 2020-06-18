Станом на 18 червня у Києві зафіксували 4 084 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, за добу – 58 нових.

За останню добу один пацієнт помер.

За добу захворіли:

25 жінок віком від 24 до 79 років;

28 чоловіків віком від 19 до 95 років;

3 дівчинки, яким 5, 7 та 12 років та 2 хлопчики віком 2 і 7 років.

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До лікарень міста госпіталізували 10 пацієнтів.

Ситуація з коронавірусом у районах Києва:

Печерський район – 488 хворих;

Шевченківський район – 311 хворих;

Солом’янський район – 382 хворих;

Дніпровський район – 415 хворих;

Святошинський район – 339 хворих;

Деснянський район – 480 хворих;

Подільський район – 287 хворих;

Голосіївський район – 315 хворих;

Оболонський район – 339 хворих;

Дарницький район – 728 хворих.

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні 18 червня підтвердили у 34 063 осіб, за добу захворіло ще 829 пацієнтів. Цей показник став новим антирекордом в Україні.

Кілька днів добова статистика коливалась від 600 до 700 хворих.

Водночас одужало за добу 504 пацієнти, а загалом – 14 943.