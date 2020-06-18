Станом на 18 червня у Києві зафіксували 4 084 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, за добу – 58 нових.
За останню добу один пацієнт помер.
За добу захворіли:
- 25 жінок віком від 24 до 79 років;
- 28 чоловіків віком від 19 до 95 років;
- 3 дівчинки, яким 5, 7 та 12 років та 2 хлопчики віком 2 і 7 років.
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До лікарень міста госпіталізували 10 пацієнтів.
Ситуація з коронавірусом у районах Києва:
- Печерський район – 488 хворих;
- Шевченківський район – 311 хворих;
- Солом’янський район – 382 хворих;
- Дніпровський район – 415 хворих;
- Святошинський район – 339 хворих;
- Деснянський район – 480 хворих;
- Подільський район – 287 хворих;
- Голосіївський район – 315 хворих;
- Оболонський район – 339 хворих;
- Дарницький район – 728 хворих.
Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні 18 червня підтвердили у 34 063 осіб, за добу захворіло ще 829 пацієнтів. Цей показник став новим антирекордом в Україні.
Кілька днів добова статистика коливалась від 600 до 700 хворих.
Водночас одужало за добу 504 пацієнти, а загалом – 14 943.