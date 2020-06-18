Олена Зеленська продовжує лікуватися від коронавірусу, який у неї діагностували минулого тижня, у стаціонарі київської лікарні.

Нині стан її здоров’я стабільний та відповідає перебігу пневмонії середнього ступеня тяжкості.

– Дихальна недостатність – нуль, дотації кисню Олена Зеленська не потребує, – йдеться у повідомленні Офісу президента.

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Олена Зеленська проходить антибактеріальну терапію. Вона перебуває на ізоляції під наглядом лікарів.

Президент України Володимир Зеленський і діти пари пройдуть повторний тест на коронавірус завтра, 19 червня.

Минулого тижня ПЛР-обстеження підтвердило у Олени Зеленської коронавірус.

Першій леді встановили діагноз – позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія.

Олену Зеленську госпіталізували до лікарні Києва.