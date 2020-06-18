Олена Зеленська продовжує лікуватися від коронавірусу, який у неї діагностували минулого тижня, у стаціонарі київської лікарні.
Нині стан її здоров’я стабільний та відповідає перебігу пневмонії середнього ступеня тяжкості.
– Дихальна недостатність – нуль, дотації кисню Олена Зеленська не потребує, – йдеться у повідомленні Офісу президента.
Читайте: Де була та з ким нещодавно контактувала хвора на Covid-19 Зеленська
Олена Зеленська проходить антибактеріальну терапію. Вона перебуває на ізоляції під наглядом лікарів.
Президент України Володимир Зеленський і діти пари пройдуть повторний тест на коронавірус завтра, 19 червня.
Минулого тижня ПЛР-обстеження підтвердило у Олени Зеленської коронавірус.
Першій леді встановили діагноз – позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія.