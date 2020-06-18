Ми повинні готувати клініки – Голубовська про ситуацію з Covid-19 в Україні

Україна повинна готувати клініки, щоб мати можливість приймати хворих коронавірусом, оскільки невідомо що чекає попереду.

Про це заявила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська в ефірі одного з телеканалів.

– Коронавірус абсолютно непередбачуваний, ми нічого про нього не знаємо. На сьогоднішній день, я особисто вважаю, що ми повинні готувати клініки. Ми повинні готуватися, тому що невідомо, яке нас чекає літо, а ще більше невідомо, яка нас чекає осінь, – сказав він.

Голубовська відзначила погані умови для роботи медпрацівників.

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За її словами, кількість нових випадків збільшується за кількома факторами. Зокрема, через те, що зараз ще “доходять” тести 10-денної давності, а також через недотримання карантинних обмежень.

Кількість хворих на Covid-19 продовжує сильно зростати. Станом на 18 червня коронавірус виявили у 34 063 осіб. Сьогодні в Україні був встановлений новий антирекорд по кількісті хворих за добу – 829 людини.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в регіони зі складною епідситуацією повернуть жорсткі обмеження з 22 червня.