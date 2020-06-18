У Києві на Повітрофлотському шляхопроводі і під ним частково обмежать рух із 08.00 19 червня. Також буде обмежено рух під шляхопроводом на одну смугу у бік Святошино.

Такі обмеження триватимуть до 19 липня.

У Київавтодорі пояснили, що обмежити рух вимушені через протиаварійні роботи.

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А от будівельні роботи мосту на Троєщину тягнуться вже не місяць і не два, а 27 років. Хоча міський голова Києва Віталій Кличко 10 червня заявив, що відкриє першу чергу мосту до жовтня.

Проте навколо цього довгобуду склалася непроста ситуація. Адже міст не має нормального виходу на лівому березі, а на Русанівських садах триває “війна” між будівельниками та дачниками.

Тому не виключено, що жителям Троєщини знову доведеться чекати нормального сполучення.