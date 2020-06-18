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Факти / Україна / Суспільство

Начальник військового госпіталю у Львові помер від коронавірусу

Через коронавірус у Львові помер начальник військового госпіталю міста Іван Гайда.

Covid-19 викликав у нього ускладнення під час лікування, написав на Facebook міський голова Львова Андрій Садовий.

– Відданий лікар, який врятував немало життів наших військових, – написав він.

Керівнику було 58 років.

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Він – заслужений працівник охорони здоров’я України, був нагороджений орденом Данила Галицького.

Це шоста жертва коронавірусу серед медичних працівників у Львівській області. Усього хворих в області серед медиків – 609.

Спалах коронавірусу у Львові

У Львівській області продовжили карантин через збільшення випадків коронавірусу у Львові.

Загалом на Львівщині 3 227 інфікованих коронавірусом, з яких за останню добу – 155.

106 людей померло, 644 пацієнти одужало.

Джерело: Андрій Садовий

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