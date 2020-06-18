Через коронавірус у Львові помер начальник військового госпіталю міста Іван Гайда.
Covid-19 викликав у нього ускладнення під час лікування, написав на Facebook міський голова Львова Андрій Садовий.
– Відданий лікар, який врятував немало життів наших військових, – написав він.
Керівнику було 58 років.
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Він – заслужений працівник охорони здоров’я України, був нагороджений орденом Данила Галицького.
Це шоста жертва коронавірусу серед медичних працівників у Львівській області. Усього хворих в області серед медиків – 609.
Спалах коронавірусу у Львові
У Львівській області продовжили карантин через збільшення випадків коронавірусу у Львові.
Загалом на Львівщині 3 227 інфікованих коронавірусом, з яких за останню добу – 155.
106 людей померло, 644 пацієнти одужало.
Джерело: Андрій Садовий