Українська авіакомпанія SkyUp закрила продаж квитків за більшістю напрямків до 15 липня включно.

Причиною стало те, що з боку Греції та інших країн Європейського Союзу немає підтвердження про готовність приймати авіарейси з України.

Також в компанії відзначили, що все може змінитися в будь-який час в залежності від розвитку ситуації з коронавірусом.

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Пасажирам чиї рейси були скасовані, пропонують безкоштовну заміну дати квитка незалежно від правил тарифу, повернення грошей згідно з правилами тарифу і промокод на 120% від суми бронювання.

Пасажири отримують інформацію про скасування рейсу по СМС та електронній пошті.

Україна відновила авіасполучення з 15 червня. Полетіти за кордон можливо лише з аеропорту Бориспіль з терміналу D.

З 15 червня громадян України приймають: Албанія (без тестів на коронавірус), Великобританія (карантин 14 днів) і США (без тесту на Сovid-19).

З 16 червня з України почали літати Wizz Air Hungary в Австрію, Латвію, Угорщину, Польщу, Португалію, Данію, Грецію, Литву, Словаччину, Естонію і Великобританію.

З 21 червня починає працювати Ryanair. Очікуються дозволи на перельоти в Барселону, Мадрид і Краків.

З 22 червня виконувати регулярні міжнародні рейси планують українські авіакомпанії.

Фото: SkyUp