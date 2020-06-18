16 патрульних катерів Mark VI може купити Україна у Сполучених Штатах Америки.

У березні уряд звернувся до союзників з проханням про такі бойові судна. 17 червня Держдепартамент США відповів на прохання згодою.

Факти ICTV розібрались, що за кораблі хоче отримати Україна.

Катер Mark VI

Бойові судна збудовані американською компанією Safe Bі у 2015 році. Нині є на озброєнні тільки ВМС США. Використовуються прибережними річковими силами.

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США схвалили продаж Україні 16 катерів Mark VI – що це за машини / 6 фотографий

Характеристика катера:

довжина – 24 м, ширина 6,2 м;

два дизельні двигуни;

швидкість 30 вузлів;

запас ходу 965 км;

автономність – 3 доби.

Катери Mark VI мають п’ять робочих місць у рубці та 18 у десантному відсіку. Є каюти для шести осіб.

Команда катеру складається з десяти осіб: командира катера, двох рульових, двох механіків, двох операторів озброєння та двох матросів.

Є три конфігурації катера – десантно-штурмовий, протидиверсійний та протимінний. Вартість у США – $15 млн.

Озброєний двома автоматичними 25 мм артустановками та двома кулеметами калібру 7.62 і 12.7.

Використання Mark VI

Катери використовуються для патрулювання прибережних та річкових зон. Також призначені для спецоперації та десантувань в малодоступних прибережних зонах.

В Україні схожі за характеристиками є патрульні катери Island, які також отримані у США у 2018 році. Але, на відміну від них, Mark VI це нові машини.

Також зі схожими завданнями сьогодні у флоті є українські катери Гюрза, які виготовляють на київському заводі Кузня на Рибальському.

Яку додатково зброю хоче придбати Україна

Весь запит України про військово-технічну допомогу отримав орієнтовну вартість у $600 млн.

Крім 16 катерів замовили також обладнання:

32 гармати MSI Seahawk A2;

40 гармат MK44 Bushmaster II (32 встановлені на катери та 8 запасних);

20 радіолокаторів (FLIR) (16 встановлених на кораблі та 4 запасні);

16 акустичних пристроїв дальнього радіусу дії (LRAD);

16 ідентифікаційних систем свій/чужий;

радіостанції;

запасні частини, інструменти та випробувальне обладнання;

технічну документацію;

тренування екіпажів.

Як Україна отримає допомогу

Фактично, це тільки перший крок у складному механізмі продажу зброї у США. Держдеп США погодив продаж за програмою Foreign Military Sale.

Це дозвіл для Агентства співробітництва з питань оборонної безпеки відправити у конгрес Сполучених штатів про можливий продаж.

Фінансування такої покупки може бути, як за рахунок бюджету України, так і в рамках військово-технічної допомоги від американського уряду.

Є варіант, що США видасть грант, який і витратить на дане озброєння.

Коли Україна отримувала катери Island – Україна оплатила $10,1 млн за розконсервування, технічне обслуговування та перевезення катерів в Україну.

Допомога від США

11 червня США затвердили пакет на $250 млн допомоги Україні у сфері безпеки і оборони.

Він передбачає надання коштів для контрбатарейної боротьби, транспорту, медичного обладнання та підготовку підрозділів ЗСУ.

Допомога йде за програмою USA. Вона видається лише за умови реформ сфері сектора безпеки і оборони.

Источник: DSCA

Фото: Navy.mil