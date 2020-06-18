Станом на ранок 18 червня коронавірус у Києві виявлено ще 58 у людей. Загальна кількість хворих зросла до 4084.

Про це повідомив столичний голова Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Захворіли:

25 жінок віком від 24 до 79 років;

28 чоловіків віком від 19 до 95 років;

3 дівчинки, яким 5, 7 та 12 років, та 2 хлопчики віком 2 і 7 років.

Зокрема, за добу захворіло 4 медики.

– До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів, – зазначив Кличко.

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За минулу добу одужало 56 людей. Усього коронавірус у Києві подолали 1 286 мешканців.

Найбільше випадків захворювання зафіксували у Солом’янському районі – 11. В Оболонському – 8. У Святошинському районі – 7 випадків.

Для порівняння, коронавірус у Києві 17 червня підтвердили у 41 особи, серед хворих – троє медичних працівників. Двоє пацієнтів за добу померло.